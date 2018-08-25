Фронтовая Горловка: обстрелы привели к проблемам с водо- и электроснабжением

Боевые действия продолжаются.

Как уже сообщалось в пятницу, бои в окрестностях города начались с самого утра — на западе (в стороне Южного) были слышны перестрелки и гранатометы. Затем тревожные сообщения появились уже после 16 час. На этом же направлении активно применялись минометы. Кроме того, в районе Красного Партизана горожане видели последствия сильного пожара. Огромные клубы черного дыма, по их мнению, стали следствием возгорания склада лако-красочных материалов или птицефермы.

Тем временем, по состоянию на 17.30 минометные обстрелы между Горловкой и Торецком продолжались, а спустя час пользователи соцсетей назвали происходящее артдуэлью. Также во многих жилмассивах города исчезло водо- и электроснабжение, фиксировались перебои с Интернетом. К слову, о проблемах с водой сообщили и жители Торецка, которые получают ее с Горловской фильтровальной станции № 2.

Как стало известно, в результате боевых действий повреждения получили ЛЭП и несколько жилых домов, попавших в эпицентр событий. Пострадавших, к счастью, нет.

Уже поздним вечером под обстрелом оказался район Доломитного, Гольмовского, светлодарское направление, а после полуночи неспокойно было на западе/северо-западе.

Продолжали стрелять 24-го августа также под Авдеевкой, Красногоровкой и Песками, возле ряда населенных пунктов, расположенных на востоке от Мариуполя, а на Луганщине — у Крымского на Бахмутке.