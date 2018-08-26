Для полиции закупили украинские ЗАЗ

Оснащение новых автомобилей очень скромное.

Для украинской полиции закупили новую серию автомобилей, среди которых — 51 ЗАЗ Сенс, выпущенных в 2017 году, сообщает Прозорро.

Обновка намного скромнее служебных “Приусов“ и “Митсубиси Аутлендер“, с которыми мы привыкли ассоциировать украинскую полицию.

Новые авто отечественного производства обошлись в 199 000 грн за штуку.

По сообщениям СМИ, оснащение автомобилей очень бюджетное — в ЗАЗах есть системы кондиционирования воздуха, четыри подушки безопасности, ППД и служебные проблесковые маячки.

Кроме отечественных авто, также были закуплены 15 значительно более солидных “Шкода Суперб“ за 663 000 грн за штуку.