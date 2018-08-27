Как самому обеспечить себе достойную пенсию: советы, сложности и преимущества

Эксперты уверены, что хорошая пенсия в Украине может быть только накоплена.

Пенсионная реформа в Украине заработала еще в октябре 2017 г. А уже с начала 2019 г. в стране должен был начать функционировать второй уровень пенсионной системы, но Верховная Рада ушла на каникулы, так и не проголосовав за нужные законопроекты, тем самым откладывая внедрение нового уровня. Хоть пенсионную сферу в Украине и продолжают реформировать, особого облегчения пенсионеры пока что не почувствовали, а минимальные выплаты в 1435 грн никак не дают возможности жить полноценно. Сайт «Сегодня» разбирался, можно ли накопить на достойную пенсию самостоятельно и без помощи государства, что об этом нужно знать и как обеспечить себе достойную старость.

Накопить на достойную пенсию можно только самостоятельно

Напомним, всего существует три уровня пенсионной системы, два из которых уже работают в Украине:

первый уровень – солидарная система, по которой сейчас все и получают пенсии. Ее суть в том, что из зарплат работников автоматически отчисляются взносы в Пенсионный фонд;

второй уровень – накопительный, каждый украинец (или работодатель от его имени) отчисляет из зарплаты определенную сумму, которая ложится на государственный счет, из которого после будут идти дополнительные пенсионные выплаты;

третий уровень – добровольно накопительный, когда человек сам откладывает деньги на старость в тот фонд, который он посчитает оптимальным и надежным. Этот уровень в Украине уже давно работает, но пользуется им только каждый 13-й украинец.

Таким образом, если солидарная пенсионная система призвана обеспечить граждан минимальной и гарантированной пенсией, то два последующих уровня помогают повысить размер будущей пенсии. Поэтому полагаться на солидарную систему и при этом рассчитывать на достойную пенсию у нас в стране не приходится. Более того, эксперты уверены, что достойная пенсия в Украине возможна только том случае, если ты сам на нее накопишь.

Отметим, что на днях и Европейская ассоциация бизнеса заявила, что оптимальным решением проблемы пенсионного обеспечения в Украине стало бы введение второго уровня обязательного пенсионного страхования (т.н. накопительной системы пенсий).

«Система минимизирует коррупционные риски. Во-первых, за счет диверсификации накоплений населения между десятками негосударственных пенсионных фондов. Государственный ПФ (Пенсионный фонд. – Ред.) будет только администратором средств, фактическое управление ими будут осуществлять негосударственные пенсионные фонды. Во-вторых, у каждого гражданина будет возможность ежедневно контролировать состояние своих накоплений, правильность начисления прибыли», – отметили в ЕБА.

Но по поводу внедрения второго уровня как украинские, так и международные чиновники не пришли к единому соглашению. Если в нашем парламенте одобряют такую затею, то вот в МВФ высказываются скорее против. Некоторые эксперты также отмечают, что делать накопительный уровень обязательным для всех – не самая удачная затея.

«В нынешних условиях достойная пенсия может быть только накоплена. Но накопления не должны быть обязательными. Это принуждение фактически отчуждает человека от их собственных накоплений», – отметил Олег Лиховид, глава комитета финансового рынка и вопросов социальной ответственности бизнеса при Торгово-промышленной палате Украины.

Но пока второй уровень пенсионной системы так и не внедрили, а получать хорошую пенсию все же хочется, можно попробовать накопить ее самостоятельно – нет, не откладывая сбережения под матрас или закапывая где-то в трехлитровой банке. Сайт «Сегодня» подготовил детальную инструкцию о том, что же делать, чтобы обеспечить себе старость.

«Ныне действующая пенсионная система не дает никаких гарантий достойного обеспечения пенсионера. К тому же, по прогнозам специалистов, работающая молодежь по достижению ими пенсионного возраста вообще может не получить пенсионного обеспечения. На это влияют такие факторы, как большое количество нетрудоспособных лиц, получающих пенсионное обеспечение, количество работающих людей, с социальных взносов которых осуществляется выплата пенсий, значительная инфляция национальной валюты, и тому подобное», – делится прогнозами в комментарии сайту «Сегодня» Игорь Чудовский, управляющий партнёр Адвокатского объединения «Чудовский и партнеры».

Как выбрать надежный пенсионный фонд

Напомним, что третий уровень – добровольно накопительный, поэтому каждый желающий может им воспользоваться и обратиться в государственный пенсионный фонд, либо же начать откладывать сбережения в один из негосударственных пенсионных фондов. Сейчас в Украине функционирует 64 негосударственных пенсионных фонда.

«У нас есть 64 негосударственных пенсионных фонда, которые на сегодняшний день работают и выживают в сложных условиях. Есть прирост накопления и участников, хотя, возможно, не такой, как бы нам хотелось. Но это зависит не только от фондов. У нас достаточно сложная экономическая ситуация и высокая инфляция. Поэтому мы не можем говорить о сумасшедшем развитии этих фондов на сегодняшний день. Если мы преодолеем экономические проблемы, то сможем ожидать от этой системы намного большего», – отмечает в интервью сайту «Сегодня» замминистра социальной политики Николай Шамбир.

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) являются элементами третьего уровня новой пенсионной системы, они обеспечивают получение людьми дополнительных пенсионных выплат.

«Негосударственные пенсионные фонды являются новыми финансовыми институтами для подавляющего большинства населения. Однако в мире они являются одними из самых популярных средств осуществления сбережений, в том числе, на старость, в противовес банковским депозитам и иностранной валюте. НПФ – это, по сути, объединение средств, поступающих в него в пользу будущих получателей пенсионных выплат – участников такого фонда», ­– говорит Игорь Чудовский.

Но далеко не во все фонды стоит обращаться. Так, о некоторых из них в интернете нет никакой информации. Недавно был презентован рейтинг открытости Негосударственных пенсионных фондов (НПФ), который составляли в комитете финансового рынка и вопросов социальной ответственности бизнеса при Торгово-промышленной палате Украины. Оказалось, что только восемь негосударственных пенсионных фондов полностью раскрывают информацию о своей деятельности. Информация о других фондах в интернете есть только частично, а данные о шести фондах и вовсе не удалось найти в сети.

Ольга Медведчук, член комитета, детально рассказывает, как выбрать надежный НПФ и на что стоит обратить внимание в первую очередь.

«Основное внимание нужно уделить КУА (компании по управлению активами, – ред.), которая управляет активами НПФ.

КУА, в свою очередь, выбирает банк-хранитель. На надежность и финансовый рейтинг банка также надо обращать внимание.

По возможности на сайте НПФ или обслуживающих организаций ознакомиться с инвестиционным портфелем, пристально обратив внимание, насколько он (пенсионный фонд,– ред.), открыт, детализирован. Наличие круговой диаграммы – это ни о чем. Важно, полное понимание, сколько и в какие активы инвестирует НПФ, а точнее КУА.

Обратить внимание на позиции НПФ в рейтинге Открытости НПФ.

Внимательно прочитать и погуглить информацию о членах совета НПФ, т.к. если это боты, есть большая вероятность слить свои деньги», ­– советует Ольга Медведчук.

Она также добавляет, что идеальный вариант – это наличие у человека, который хочет вложить деньги в такой фонд, возможности прямого коммуницирования и непосредственного влияния на формирование инвестиционной политики.

Какие есть опасности и о чем нужно помнить

Юрист Игорь Чудовский отмечает, что с негосударственными пенсионными фондами также связаны определенные риски. Так, на них может очень негативно повлиять экономическое состояние Украины.

«Вся деятельность таких фондов осуществляется в Украине и теоретически также зависит от инфляции и возможных форс-мажоров государственного масштаба», – отметил юрист.

В свою очередь, Ольга Медведчук добавляет, что если вы выбрали негосударственный пенсионный фонд, и он, по прошествии какого-то времени начал вас не устраивать – вы можете спокойно сменить его и не потерять при этом деньги. К тому же, деньги в НПФ могут быть унаследованы вашими родственниками. Режим взносов в такой фонд – абсолютно свободный.

«Свободный режим взносов – по мере возможности и финансового состояния, однако в данном случае необходимо помнить о сложном проценте, т.е. доход начисляется не только на взносы, но и на ранее полученный доход.

Сравнивая доходность депозита и НПФ, необходимо помнить, что при получении выплат с вас возьмут 18%+1,5%, соответственно, имея ставку по депозиту 16%, реально она составляет 12,888%», – поясняет специфику Ольга Медведчук и добавляет, что выплаты из НПФ начнутся только после того, как человек достигнет пенсионного возраста.

Помимо этого важно осознавать, что высокая доходность НПФ не гарантирует его надежность. Иногда, в зависимости от экономической ситуации в стране, эта доходность может стать ниже уровня инфляции, но это не означает, что фонд ненадежный и может куда-то спустить ваши деньги.

«Доходность НПФ не может быть константой. Иногда, в зависимости от общей экономической ситуации и действий Центробанка, она может быть ниже уровня инфляции. Однако даже в этом случае деньги накапливаются, сохраняются, формируя будущий пенсионный капитал. Некоторые страховые под видом »сохранить покупательную способность денег» обещают индексацию, но происходит она исключительно за счет застрахованного лица. Человек просто начинает вкладывать большие суммы денег», – заявляет Медведчук.

При выборе фонда стоит обращать внимание на компанию по управлению активами. Так, она может придерживаться агрессивной и рискованной стратегии, и деньги, которые поступают в НПФ, окажутся под угрозой.

«Например, если КУА выбирает агрессивную стратегию, то пенсионные активы размещаются в рамках законодательного поля в наиболее рискованные активы – акции украинских эмитентов (организация, которая выпускает ценные бумаги для развития своей деятельности, – ред.). Поэтому так важно при выборе НПФ обращать внимание не только на структуру инвестиционного портфеля, но и на его полное описание», – говорит Медведчук.

Альтернативой пенсионным фондам могли бы стать европейские компании по страхованию.

«Во всех развитых странах есть компании, которые осуществляют страхование жизни.. Например, в Европейском Союзе страховые компании занимают около 30% в общем объеме аккумулированных пенсий. На рынке Украины также представлены такие европейские компании, преимуществом которых есть гарантии сохранения и накопления средств их «материнскими» компаниями, которые осуществляют свою деятельность по европейским законам», – комментирует ситуацию Игорь Чудовский.

Юрист также отмечает, что главным преимуществом при накоплении денег в таких компаниях становится приумножение сбережений в долгосрочном периоде. Помимо этого, у клиента есть возможность выбрать валюту, в которой он будет накапливать деньги.

«Я считаю, наличие полиса страхования является несомненным преимуществом для каждого, кто задумывается о достойной пенсии. Такого рода пенсионный опцион может дать действительно существенную поддержку семейному бюджету и обеспечить качественный уровень жизни после окончания трудовой деятельности; с учетом невысоких государственных стандартов для людей преклонного возраста в Украине это очень актуально», – заметил Чудовский.

Эксперты уверены, что накопить на достойную пенсию самостоятельно вполне возможно, ведь рассчитывать только на минималку очень рискованно.

«Необходимо помнить о том, что нужно использовать различные инструменты, а не останавливать свой выбор на каком-то отдельном. Например, в Америке до 40% доходов люди откладывают на будущую пенсию. В Украине этот процент значительно ниже, но в общем семейном бюджете он должен достигать (конечно, в зависимости от возраста) от 7 до 15%» – подытожила Ольга Медведчук.