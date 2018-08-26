Фронтовая Горловка: активность боевых действий несколько спала

Вчерашний вечер выдался намного спокойнее предыдущего.

Напомним, 24-го августа в результате боевых действий часть Горловки осталась без воды и света. В субботу утром стало известно, что электроснабжение Горловской фильтровальной станции было восстановлено.

Тем временем, вечером горожане все же сообщали о звуках войны. Ближе к 20 час. неспокойно было между Майорском и Зайцево, а после 22 час. пользователи соцсетей писали, что слышат бои на севере города.

Традиционно остается напряженной ситуация в «горячих точках» — на Светлодарской дуге, под Ясиноватой и Авдеевкой, Марьинкой, Красногоровкой и Старомихайловкой, Новотроицким и Докучаевском, от Павлополя до Широкино — на востоке от Мариуполя, в районе Золотого и Крымского — на луганском направлении.