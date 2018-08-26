С Днем шахтера!

В последнее воскресенье лета в Украине свой профессиональный праздник отмечают шахтеры. В этом году дата выпадает на 26 августа.

Сколько лет Дню шахтера

Праздник появился в календаре в 1948 году. Дату установили в честь трудового достижения Алексея Стаханова, который за смену добыл 102 тонны угля при норме в 7 тонн. Это произошло в ночь с 30 на 31 августа в 1935 году.

В Украине День шахтера отмечают с 1993 года. Дату празднования решили не менять. Одновременно с украинскими горняками свой профессиональный день отмечают шахтеры в России, Казахстане и Кыргызстане.

Как празднуют День шахтера

В некоторых шахтерских городах этот праздник совпадает с днем города — в Донецке, Горловке (в этом году — 2-го сентября), Макеевке, Доброполье, Шахтерске, Чистяково (бывший Торез). Обычно проводятся массовые гуляния, концерты. Вспоминают о погибших в шахтах — к их могилам возлагают цветы.

Опасность работы под землей

В Украине угольные шахты находятся на Донбассе, во Львовской и Днепропетровской областях. Наши шахты считаются одними из самых опасных в мире. В них нередко происходят выбросы метана и угольной пыли. Около 75% угледобывающих предприятий в стране считаются опасными.

Самая масштабная авария в истории Украины произошла на шахте Засядько в Донецке, где в 2007-м году из-за взрыва метана погиб 101 человек. Еще 5 человек погибли во время спасательной операции. Последняя авария там произошла в марте 2015-го года, когда уже на неподконтрольной территории Донецка на поверхность не поднялись 33 человека.

В 2000-м году на шахте имени Баракова в Луганской области взрыв унес жизни 81 человека.

В 1994-м году на шахте Суходольская-Восточная в Луганской области из-за взрыва метана и угольной пыли погибли 63 человека.

Такое же количество погибших было в 1998-м году после аварии на шахте Скочинского в Донецке.

В 2011-м году обрушился копер на шахте имени Бажанова в Макеевке. Под завалами башни погибли 11 человек.

В марте 2017-го года 11 человек погибли после взрыва метана на шахте Степная Львовской области. И это только малая часть аварий.

По информации независимого экспертного Центра спасателей в США, с 1991-го года в Украине произошло около тысячи подземных пожаров и более 60 взрывов. Погибли около четырех тысяч шахтеров.

Поздравления и открытки

На День шахтера можно подарить какой-нибудь практичный подарок, который пригодится на работе. Например, термокружка или термос, армейский нож, противоударные часы.

Искренне мы пожелаем счастья и удач сейчас.

Пусть вас ангел охраняет каждый день и каждый час.

И для всех своих героев,

Настоящих мужиков,

Храбрых рыцарей забоя

Не жалеем добрых слов.

Славу вам поем, ребята,

За достойные дела.

С Днем шахтера поздравляем!

Честь, друзья вам, и хвала.

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