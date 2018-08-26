 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

На следующей неделе ЧАО «Концерн Стирол» проведет собрание акционеров

Воскресенье, 26 августа, 2018

Химический гигант Дмитрия Фирташа сообщил о проведении 30-го августа внеочередного собрания акционеров, которое состоится по адресу г. Ровно, корп. 111 заводоуправления “Ривнеазота”. Начало собрания в 12:00, сообщают Ведомости НКЦБФР.

До войны концерн “Стирол” поставлял 3% мирового экспорта аммиака и карбамида, полимерных материалов и изделий из них. В сентябре 2010-го года “Концерн СТИРОЛ” вошел в состав холдинга Ostchem Holding, который объединяет активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа.

OSTCHEM — холдинг, объединяющий предприятия по производству азотных удобрений: ПАО “Концерн Стирол” (г. Горловка, Донецкая обл.), ПАО “Азот” (г. Черкассы), ПАО “Ривнеазот” (г. Ровно), ЧАО “Северодонецкое объединение Азот” (г. Северодонецк, Луганская обл.).

УкрРудПром



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования