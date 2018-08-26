На следующей неделе ЧАО «Концерн Стирол» проведет собрание акционеров

Химический гигант Дмитрия Фирташа сообщил о проведении 30-го августа внеочередного собрания акционеров, которое состоится по адресу г. Ровно, корп. 111 заводоуправления “Ривнеазота”. Начало собрания в 12:00, сообщают Ведомости НКЦБФР.

До войны концерн “Стирол” поставлял 3% мирового экспорта аммиака и карбамида, полимерных материалов и изделий из них. В сентябре 2010-го года “Концерн СТИРОЛ” вошел в состав холдинга Ostchem Holding, который объединяет активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа.

OSTCHEM — холдинг, объединяющий предприятия по производству азотных удобрений: ПАО “Концерн Стирол” (г. Горловка, Донецкая обл.), ПАО “Азот” (г. Черкассы), ПАО “Ривнеазот” (г. Ровно), ЧАО “Северодонецкое объединение Азот” (г. Северодонецк, Луганская обл.).

УкрРудПром