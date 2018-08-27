«Динамо» сенсационно теряет очки и пропускает вперед «Шахтер» и «Александрию»

В Премьер-лиге состоялись матчи шестого тура, в которых было забито 20 голов.

Главной сенсацией стала ничья в Одессе в поединке «Черноморца» и «Динамо». Киевляне после поражения в Амстердаме выдали блеклую игру и в украинском чемпионате. За 90 минут гости нанесли в створ ворот только два удара, один из них был точен (на 60-й минуте отличился Русин). Одесситы отыгрались на 84-й минуте после розыгрыша углового (Грачев).

Осечкой лидера сполна воспользовались «Шахтер» и «Александрия». Горняки разгромили земляков из «Олимпика» — 5:2. У чемпиона Жуниор Мораес отличился хет-триком, также забивали Марлос и Степаненко. «Александрия», благодаря «дублю» Банады, обыграла «Ворсклу» — 2:0. С таким же счетом «Заря» уступила «Десне», «Карпаты» дома проиграли киевскому «Арсеналу» — 1:2, а «Мариуполь» и «Львов» завершили встречу результативной ничьей — 2:2.