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Фронтовая Горловка: север продолжает «шуметь»

Понедельник, 27 августа, 2018

Вечером 26-го августа снова было неспокойно на севере города.

Украинская сторона СЦКК сообщила, что на улице Островского в Южном прямо на дороге была выявлена воронка от взрыва 120 мм мины. Осколками был поврежден фасад Дома культуры. Отмечается, выстрел был произведен со стороны Горловки.

Ближе к 18 час. горловчане рассказали, что начали стрелять из пулеметов и гранатометов в районе Гольмовского, Доломитного и Травневого, а позднее — из минометов. Кроме того, весь вечер громко было на Светлодарской дуге. Ближе к полуночи в соцсетях появились сообщения о том, что Гольмовский остался без электроснабжения.

Продолжались в воскресенье бои также в районе авдеевской промзоны, под Новотроицким и Докучаевском, на востоке от Мариуполя, а на Луганщине — у Крымского и Новотошковского. Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, на луганском направлении в районе ответственности одной из бригад имели место сразу два случая подрыва бойцов ВСУ.

В одном из них, выполняя боевое распоряжение командира батальона по проверке минно-взрывных заграждений, в результате подрыва на взрывном устройстве один военнослужащий был ранен, еще один получил травмы.

В районе обороны другого батальона, из-за личной неосторожности военнослужащего, произошел подрыв минно-взрывного устройства, в результате чего два военнослужащих погибли, еще двое были тарвмированы.



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