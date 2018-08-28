Рок-группа из Горловки презентует новый альбом

11 октября Fontaliza сыграет новый, четвертый по счету, альбом в клубе Bel etage в Киеве.

Альбом назвали «Фирменные движения», команда в финальной стадии работы над материалом пластинки — собирает музыкальные и текстовые пазлы. Представить альбом в сети музыканты планируют в сентябре 2018, за несколько недель до концертной презентации. «Фирменные движения» — первый честный отчет нового этапа развития группы, который начался в 2018 году. Во-первых, к команде присоединился новый участник — брат вокалиста Павла Холошева — Юрий Холошев, стал гитаристом Fontaliza. Еще Юра отвечает за визуализации песен — пока не снимает клипы, но делает меткие лирик-видео и обложки. Во-вторых, группа впервые записывает альбом украинской, раньше были песни на английском, что ограничивало ротации и аудиторию. Альбом музыканты пишут в подпольно-бытовых условиях где среди каменных джунглей района Оболонь.

«Репетиции проводим на студии с громким названием» Bulldog Sound «. Рядом с репбазою расположен хлебозавод, из которого под покровом ночи (как из секретной лаборатории) грузовики вывозят свежеиспеченный хлеб. Все это мы наблюдаем после наших репетиций. Кто-то повез людям свежий хлеб, а мы несем свои песни.

Накопление и сведение альбома происходит в трехкомнатной коммунальной квартире на Оболони у нашего друга Тони (Саенко Антон — саундпродюссер альбома). Мастеринг осуществляется в городе Славянске на студии «MegaMost», где кстати мы записывали наш предыдущий альбом «Born In Coal Dust», — говорит Павел Холошев (вокал, гитара) о создании альбома «Фирменные движения».

Первый сингл с нового альбома — «Медленный рок-н-ролл» Fontaliza презентовали в апреле этого года вместе с клипом, который соединил в себе театральное искусство и музыкантов. Клип, снятым двумя кадрами, понравился модным украинским медиа, и вызвал резонансные обсуждения в сети — от восторга до обвинений в плагиате, очень понравилось музыкантам, которые больше всего не любят молчаливые брани без комментариев.

В августе вышел второй сингл, который и весь будущий альбом, называется «Фирменные движения». Этот трек — летнее заигрывания музыкантов из регги, музыкальный эксперимент, который сейчас играет на Просто Радио и Джем ФМ.

«Здесь все просто! Будет презентация нашего альбома, а это значит, вас ждет отвязная тусовка в процессе которой вы найдете фирменные движения, а на утро будете рассказывать коллегам на работе, как ели сыр с чьих-то сисек», — говорит Юрий Холошев (гитара, бэк вокал) о концерте в Bel etage.

«Прошло уже больше года с нашего последнего сольного концерта в Киеве. Мы не сидели сложа руки. За это время мы записали новый альбом, и усилили состав еще одним ярким участником — моим братом Юрием, который стал гитаристом Fontaliza. Наша музыка стала более сочной и питательнее . Мы очень соскучились по публикой в Киеве и готовим для них незабываемое шоу, полное драйва. Говоря о рок-н-ролл люди скажут: Вудсток 67, Сержант Пеппер и концерт Fontaliza в Bel etage. Так что ждем всех 11 октября на нашем сольном концерте , где вместе выпустим птицы Феникс на свободу «, — рассказывает Павел в Холошев (вокал, гитара) о концерте в Bel etage.

Fontaliza известна широкой публике с 2014 года — тогда Океан Эльзы пригласили музыкантов, в то время жили в Горловке, отрыть стадионный шоу ОЭ в Киеве. В период с 2014 до 2018 музыканты гастролировали, писали песни на английском, искали себя, нашли новый менеджмент и направление движения. Все годы существования Fontaliza востребована на фестивалях, в этом году главными фестивальными сценами для группы стали main stage «Atlas Weekend» и light stage «Прекрасный город».

Gazeta.ua