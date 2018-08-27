КПВВ в Майорске по-прежнему закрыт

Понедельник, 27 августа, 2018
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Согласно информации ведомства, в настоящее время пропускные операции лиц и транспортных средств на ближайшем от Горловки контрольном пункте въезда/выезда пока не осуществляются. Другие КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме.
В Госпогранслужбе рекомендуют гражданам учитывать эту информацию при планировании поездок.
В то же время пользователи соцсетей уверены, что КПВВ будет открыт не ранее 1-го сентября.
Напомним, работа КПВВ была приостановлена начиная с 24-го августа.