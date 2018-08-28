Фронтовая Горловка: c утра «бахает» на окраинах

Вчера горожане о боевых действиях не сообщали, а вот сегодня утром звуки войны были слышны на северо-востоке.

27-го августа тревожных сообщений из Горловки не поступало, день прошел спокойно, хотя автоматные очереди и выстрелы из пистолетов местные жители все же слышали. Во всяком случае так утверждали пользователи соцсетей. По их словам, в городе то ли происходили внутренние разборки, то ли праздновали свадьбу и такая стрельба уже никого не удивляет.

Зато сегодня с раннего утра неспокойно было на северо-востоке. После 5 час. под обстрел попал район Байрака. Как заявил глава горадминистрации от «ДНР» Иван Приходько, повреждения получили как минимум три дома. О пострадавших информации нет. В дальнейшем одиночные «бахи» были слышны на севере города, а также на западных окраинах.

Что касается понедельника, то продолжались бои под Авдеевкой и Красногоровкой, на мариупольском и луганском направлениях..