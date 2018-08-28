Трамп и Меркель по телефону обсудили ситуацию в Украине

Также немецкая сторона призывает Россию cдерживающим образом повлиять на сирийский режим.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обсудили ситуацию в Украине в ходе телефонного разговора.

Об этом заявил пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт по итогам переговоров, сообщает пресс-служба немецкого правительства.

«Переговоры сосредоточены на современных международных проблемах и вопросах торговли. Канцлер и президент разделяют обеспокоенность по поводу развития ситуации в Сирии, в частности гуманитарной ситуации в регионе Идлиб. Россию призывают к сдерживающему влиянию на сирийский режим и к предотвращению дальнейшей эскалации», — говорится в заявлении.

Зайберт сказал, что лидеры двух стран также говорили об Украине и западных Балканах, не вдаваясь в подробности.

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