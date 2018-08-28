 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Трамп и Меркель по телефону обсудили ситуацию в Украине

Вторник, 28 августа, 2018

Также немецкая сторона призывает Россию cдерживающим образом повлиять на сирийский режим.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обсудили ситуацию в Украине в ходе телефонного разговора.

Об этом заявил пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт по итогам переговоров, сообщает пресс-служба немецкого правительства.

«Переговоры сосредоточены на современных международных проблемах и вопросах торговли. Канцлер и президент разделяют обеспокоенность по поводу развития ситуации в Сирии, в частности гуманитарной ситуации в регионе Идлиб. Россию призывают к сдерживающему влиянию на сирийский режим и к предотвращению дальнейшей эскалации», — говорится в заявлении.

Зайберт сказал, что лидеры двух стран также говорили об Украине и западных Балканах, не вдаваясь в подробности.

112



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования