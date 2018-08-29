Украина договорилась с ЕС о еще миллиарде евро помощи

Украина и ЕС согласовали условия предоставлении Киеву очередного транша новой макрофинансовой помощи объемом в миллиард евро, сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий в пресс-клубе МИД, передает УНИАН.

В то же время, условия, на которых украинские чиновники выпросили у ЕС очередную помощь, пока что остаются не известными. Дипломат также отказался их перечислить.

«Раскрыть вам их я пока не могу до того времени, пока не будет подписано соглашение», — сказал Точицкий. При этом он уверен, что соглашение будет подписано в ближайшее время.

Напомним, Украина уже получила два транша от Еврокомиссии в 1,2 млрд евро.