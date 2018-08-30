За неделю в Горловке скончались 50 человек, совершено пять самоубийств

Такие печальные цифры были озвучены во время аппаратного совещания местных властей от «ДНР».

В период с 20-го по 26-е августа в Горловке скоропостижно скончались 50 человек, сразу пять горожан покончили жизнь самоубийством, а еще двое — пропали без вести.

Что касается криминальной обстановки в городе, то за неделю зарегистрировано 337 заявлений и сообщений жителей о преступлениях и происшествиях — о кражах, телесных повреждениях, хулиганствах и мошенничествах и др.

Ранее «Кочегарка» сообщала, что за указанный период в Горловке на свет появились всего 6 мальчиков и 3 девочки.