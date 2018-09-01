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США интересует добыча украинского газа

Суббота, 1 сентября, 2018

Советник президента США провел «очень интересное обсуждение» с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Для американских и других иностранных энергетических компаний может быть интересна добыча природного газа в Украине. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

«Также есть ресурсы, которые производятся здесь, в Украине, которая добывает природный газ в объемах, насколько я понимаю, достаточных примерно для удовлетворения собственных бытовых потребностей Украины в природном газе. Возможно, американские компании, другие иностранные энергетические компании увидят привлекательность в разведке и добыче газа в Украине», — сказал Болтон.

По его словам, он провел «очень интересное обсуждение» с премьер-министром Владимиром Гройсманом по вопросам энергоресурсов и роли Украины в этой сфере.

Болтон также отметил, что «это вопрос политики правительства Украины — искать альтернативные энергоресурсы, чтобы не было зависимости от России».

Корреспондент



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