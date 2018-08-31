Премьер-лига, 7-й тур: кто играет, где смотреть?

Сегодня в Полтаве стартует очередной тур чемпионата Украины по футболу.

«Шахтер» свою игру проведет завтра, 1-го сентября, а оставшиеся четыре поединка будут сыграны в воскресенье.

31 августа, пятница



19.00, «Ворскла» – «Черноморец», Футбол 1

1 сентября, суббота

19.30, «Шахтер» — «Мариуполь», Футбол 2

2 сентября, воскресенье



14.00, «Десна» — «Олимпик», Футбол 1

17.00, «Львов» — «Александрия», Футбол 1

19.30, «Арсенал-Киев» — «Заря», Футбол 1

19.30, «Динамо» — «Карпаты», 2+2