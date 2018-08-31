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«Шахтер узнал соперников по Лиге чемпионов, а «Заря» не пробилась в Лигу Европы

Пятница, 31 августа, 2018

В Монако состоялась церемония жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Украину в престижном турнире континента представляет лишь донецкий «Шахтер», напомним, «Динамо» по сумме двух матчей оказалось слабее «Аякса».

Горняки попали в группу F, где встретятся с «Манчестер Сити», «Лионом» и «Хоффенхаймом».

Остальные группы выглядят так:

А

«Атлетико»М.
«Боруссия» Д.
«Монако»
«Брюгге»

В

«Барселона»
«Тоттенхэм»
ПСВ «Эйндховен»
«Интер»

С

ПСЖ
«Наполи»
«Ливерпуль»
«Црвена Звезда»

D

«Локомотив» М.
«Порту»
«Шальке»
«Галатасарай»

Е

«Бавария»
«Бенфика»
«Аякс»
АЕК

G

«Реал» М.
«Рома»
ЦСКА М.
«Виктория» П.

Н

«Ювентус»
«Манчестер Юнайтед»
«Валенсия»
«Янг Бойз»

«Динамо» после поражения продолжит свои  выступления во втором по значимости турнире — Лиге Европы, равно как и «Ворскла», а вот «Заря» в групповой этап не пробилась.

Вчера вечером луганчане в драматичном поединке на выезде уступили «Лейпцигу» — 2:3. Счет в матче открыли хозяева поля — уже на 7-й минуте отличился Вернер и в дальнейшем у немцев было достаточное количество моментов для взятия ворот Фелипе, но в итоге забили гости, поймав соперника на контратаке (Рафаэль). В начале второго тайма подопечные Вернидуба и вовсе вышли вперед (Гордиенко). «Лейпциг» бросил все силы в атаку и добился своего — сначала вышедший на замену Огустен счет сравнял, а на 90-й минуте Вернидуб-младший сыграл рукой в своей штрафной и Форсберг, точным ударом с одиннадцатиметровой отметки, вывел свою команду в групповой турнир Лиги Европы.

Сегодня днем состоится жеребьевка групповой стадии, а вечером в чемпионате Украины начнется 7-й тур, который мы представим несколько позднее.



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