«Шахтер узнал соперников по Лиге чемпионов, а «Заря» не пробилась в Лигу Европы

Пятница, 31 августа, 2018
В Монако состоялась церемония жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Украину в престижном турнире континента представляет лишь донецкий «Шахтер», напомним, «Динамо» по сумме двух матчей оказалось слабее «Аякса».
Горняки попали в группу F, где встретятся с «Манчестер Сити», «Лионом» и «Хоффенхаймом».
Остальные группы выглядят так:
А
«Атлетико»М.
«Боруссия» Д.
«Монако»
«Брюгге»
В
«Барселона»
«Тоттенхэм»
ПСВ «Эйндховен»
«Интер»
С
ПСЖ
«Наполи»
«Ливерпуль»
«Црвена Звезда»
D
«Локомотив» М.
«Порту»
«Шальке»
«Галатасарай»
Е
«Бавария»
«Бенфика»
«Аякс»
АЕК
G
«Реал» М.
«Рома»
ЦСКА М.
«Виктория» П.
Н
«Ювентус»
«Манчестер Юнайтед»
«Валенсия»
«Янг Бойз»
«Динамо» после поражения продолжит свои выступления во втором по значимости турнире — Лиге Европы, равно как и «Ворскла», а вот «Заря» в групповой этап не пробилась.
Вчера вечером луганчане в драматичном поединке на выезде уступили «Лейпцигу» — 2:3. Счет в матче открыли хозяева поля — уже на 7-й минуте отличился Вернер и в дальнейшем у немцев было достаточное количество моментов для взятия ворот Фелипе, но в итоге забили гости, поймав соперника на контратаке (Рафаэль). В начале второго тайма подопечные Вернидуба и вовсе вышли вперед (Гордиенко). «Лейпциг» бросил все силы в атаку и добился своего — сначала вышедший на замену Огустен счет сравнял, а на 90-й минуте Вернидуб-младший сыграл рукой в своей штрафной и Форсберг, точным ударом с одиннадцатиметровой отметки, вывел свою команду в групповой турнир Лиги Европы.
Сегодня днем состоится жеребьевка групповой стадии, а вечером в чемпионате Украины начнется 7-й тур, который мы представим несколько позднее.