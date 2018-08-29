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Фронтовая Горловка: сегодня на Донбассе началось «школьное» перемирие, а накануне «перемирили» по полной…

Среда, 29 августа, 2018

Как сообщалось ранее, вчера с раннего утра неспокойно было на севере/северо-востоке.

В результате боевых действий повреждения тогда получили несколько домов — в основном, речь шла о выбитых оконных стеклах.

После обеда об интенсивной стрельбе сообщили жители центральной части Горловки, по их словам, стрелковое применялось прямо в городе. Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что огонь скорее всего велся по беспилотнику.

Около 17 час. несколько «бахов» прогремели на западном направлении, которое «шумело и в дальнейшем. После 21 час. снова крайне неспокойно стало в районе Гольмовского, а чуть позднее и в стороне Новолуганского и Светлодарска. Спустя час горожане напомнили о продолжающихся боях на западе, а после 23 час. наиболее громко было под Доломитным.

Также во вторник не стихали бои под Авдеевкой и Ясиноватой, Марьинкой и Красногоровкой, от Павлополя до Широкино под Мариуполем, а на луганском направлении — в районе Крымского и Попасной.

Напомним, сегодня, 29-го августа на Донбассе началось «школьное» перемирие. О нем в Минске договорились на встрече участников Трехсторонней контактной группы неделю назад.



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