«Динамо» не пробилось в Лигу чемпионов

Киевляне не смогли отыграться в родных стенах.

Вчера вечером на НСК «Олимпийский» состоялся ответный поединок, в котором «Динамо» принимало «Аякс».

Неделей ранее голландцы были на голову сильнее вице-чемпионов Украины и закономерно победили 3:1. Перед подопечными Александра Хацкевича стояла задача отыграть два мяча и они с нею не справились. Инициативой больше владели гости и уже на 14-й минуте могли открывать счет, но Тадич не реализовал пенальти. Не реализовали футболисты «Аякса» еще несколько хороших моментов, как в первом, так и во втором тайме, во многом благодаря хорошей игре Бойко и невезению. Что касается «Динамо», то и моментов столичный клуб толком создать не сумел.

0:0 — в групповой турнир заслуженно выходит «Аякс», а киевлянам свою играть придется искать в Лиге Европы.