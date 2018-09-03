В Украине изменился порядок вывоза детей за границу

Госпогранслужба Украины сообщила, что вступил в силу закон, согласно которому родитель, проживающий с ребенком, может без согласования выезжать с ним за границу, если второй из супругов имеет долги по выплате алиментов.

28 августа в Украине вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание», которым упрощается порядок вывоза детей за границу. Об этом напомнила Госпогранслужба Украины в Facebook.

В ведомстве добавили, что 22 августа 2018 года Кабмин Украины принял постановление «О внесении изменений в правила пересечения государственной границы гражданами Украины», которое также вступило в силу с сегодняшнего дня.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что изменения в законодательство внесены для защиты прав детей.

«Чтобы учесть интересы обоих родителей, усовершенствована норма законопроекта относительно выезда за границу ребенка, проживающего в неполной семье. Согласно предложенным изменениям, родитель, проживающий с ребенком, может самостоятельно решать вопрос временного выезда ребенка за границу при наличии задолженности по уплате алиментов другого родителя более четырех месяцев», – говорится в сообщении.

Законопроект также позволяет родителю вывезти живущего с ним ребенка за границу сроком до одного месяца на лечение, обучение, отдых, для участия в детских соревнованиях, фестивалях, ученических олимпиадах и конкурсах за рубежом. Раньше для этого нужно было получить нотариальное разрешение, чем пользовались должники, которые шантажировали бывших супругов, пояснили в Госпогранслужбе.

Право выехать ненадолго за пределы Украины с ребенком также получит тот из родителей, который не проживает с ребенком, если он добросовестно платит алименты.

«Для этого ему необходимо обратиться с письменным заявлением к тому из родителей, который проживает с ребенком. Разрешение должно быть предоставлено в течение 10 дней. В противном случае по упрощенному порядку в приказном производстве такое решение выносит суд», – сообщили в Госпогранслужбе.

Если родитель нарушит разрешенный законом срок пребывания ребенка за границей, ему грозит административная ответственность.

Если на гражданина наложено административное взыскание за совершение такого правонарушения, он временно ограничивается в праве на выезд за границу с ребенком на один год, кроме случаев наличия нотариально удостоверенного согласия на выезд ребенка второго родителя.

Гордон