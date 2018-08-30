Кабинет министров продлил до октября 2018 года действие постановления № 187 о возложении специальных обязательств на Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины» и областные газопоставляющие компании поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен.

Соответствующее решение правительство приняло в ходе сегодняшнего заседания.

Указано, что на данный момент продолжаются переговоры с Международным валютным фондом о приведении цены на природный газ до уровня импортного паритета, поэтому, учитывая окончание срока действия положения о возложении специальных обязательств, возникает необходимость в его продлении.

Таким образом, цена газа для населения и ТКЭ до 1 октября останется на прежнем уровне — 4 942 грн. за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов — 6 958 грн. за тыс. куб. м.

112.ua