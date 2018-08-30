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Фронтовая Горловка: с началом очередного перемирия тише не стало

Четверг, 30 августа, 2018

Несмотря на объявление нового режима тишины местные жители продолжают сообщать о боевых действиях.

29-го августа, начиная с трех часов ночи, на севере города применялись крупнокалиберные пулеметы, а вскоре появились сообщения об обстреле Гольмовского. Представители «ДНР» сообщили, что повреждения получили три жилых дома, причем если два из них с поврежденными фасадами находятся по адресу Никитовское шоссе 9 и 11, то какое отношение к Гольмовскому имеет дом на ул.Комсомольская, 1, где, якобы, были выбиты стекла в семи деревянных окнах, непонятно.

В пресс-центре штаба ООС заявили, что в 14 час. со стороны «ДНР» был произведен обстрел Новгородского из  СПГ и минометов 82, что привело к возгоранию сухой травы. Многие горожане, живущие в близлежащих жилмассивах в соцсетях подтверждали пожары в полях, а также то, что «бахает» примерно также, как и ранее.

Кроме того, в среду продолжались боевые действия на Светлодарской дуге, на мариупольском направлении, а на Луганщине — у Станицы Луганской, Крымского и Новотошковского на Бахмутке.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

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