Из-за пожаров и взрывов КПВВ в Новотроицком пришлось закрыть

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС и представители ОБСЕ.

Пункт пропуска в Новотроицком был временно закрыт 29-го августа из-за пожаров, вызвавших детонацию мин в этом районе.

Отмечается, что командующий ООС Сергей Наев приказал продлить режим высшей тревоги на данном КПВВ и контрольных постах Березовое-1 и Березовое-2. Вблизи последнего указанного КП продолжает гореть сухая трава. От огня детонируют минно-взрывные заграждения, а также неразорвавшиеся боеприпасы.

«Это создает реальную угрозу жизни и здоровью гражданских лиц, которые следуют через линию разграничения», — подчеркнули в штабе ООС.

По состоянию на утро четверга в непосредственной близости от контрольного поста «Березовое-2» продолжает гореть сухая трава, поэтому было принято решение продлить режим «Красный».