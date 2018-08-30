Все автобусы в Украине обяжут иметь ремни безопасности

Междугородные автобусы обещают сделать безопаснее. Мининфраструктуры подготовило изменения в правила автоперевозок, которые вступят в силу в 2019—21 гг. Об этом сообщил министр Владимир Омелян. Речь идет о тахографах, ремнях безопасности для пассажиров и других требованиях, предусмотренных нормами Еврокомиссии по транспорту. Эксперты согласны, что эти меры должны улучшить безопасность перевозок, но опасаются, что их внедрение столкнется с саботажем перевозчиков и слабым контролем со стороны властей.

Что предлагают

Как разъяснил Омелян, проект постановления предусматривает три главных новшества. Первое — с января 2019 г. на всех транспортных средствах (ТС) с числом мест более 9 (включая водителя), то есть это микроавтобусы, «бусы» и автобусы-лайнеры, должны быть установлены тахографы. Эти приборы регистрируют скорость ТС, сколько времени водитель провел за рулем (нормативами допускается не более 9 часов), сколько километров он проехал (не более 500 км в сутки). Исключение — транспортные средства на пригородных маршрутах дальностью до 50 км. Второе — с января 2020 г. запретят эксплуатацию автобусов, переоборудованных из грузовых, кроме категории М2 (мест более 8, вес до 5 т, типа «буса»-маршрутки). Третье — с января 2021 г. запретят эксплуатацию автобусов, не оборудованных ремнями безопасности.

Мнение экспертов

Специалисты по транспорту поддерживают инициативу министерства, так как она повысит безопасность на дорогах, но говорят, что без принятия госпрограммы будут сложности с внедрением. Программа должна предусматривать привлечение автопроизводителей и импортеров, в частности продажу в лизинг новых автобусов, что позволит быстро обновить автопарк.

«В 2013 г. власти собирались ввести обязательные ремни безопасности, но так и не ввели из-за саботажа владельцев «бусов», не желающих нести дополнительные расходы, — напомнил автоэксперт Влад Шляховый. — Два года достаточно, чтобы профильный НИИ разработал типовой проект, а владельцы автобусов закупили ремни и переоборудовали салоны. Это не будет космическая сумма — трехточечный ремень стоит до 500 грн, плюс столько же работа. Цена оформления сертификата в профильном НИИ — от 800 грн для нового до 7000 для б/у автобуса. Но многие б/у «бусы» не пройдут сертификацию, так как у них уже ненадежен сам корпус, а значит — ремень либо сиденье могут при аварии оторваться».

Автоэксперт Владимир Караваев говорит, что если законодательно запретят эксплуатировать автобусы без тахометров и ремней, то перевозчики быстро найдут деньги на переоборудование.

«Два года достаточно, и это повысит безопасность пассажиров, — уверен Караваев. — Но параллельно также надо запретить ввоз в страну новых автобусов, не оборудованных ремнями».

Но, по его словам, многое для безопасности зависит от государственного контроля и поведения самих пассажиров.

«По закону останавливать автобусы, не нарушающие ПДД, может транспортная инспекция, а штрафовать пассажиров (штраф 51 грн, в данном случае отвечает пассажир, а не водитель. — Авт.), не пристегнувших ремень, — патрульная полиция. Поэтому нужны совместные наряды на дорогах. Но лучший контроль — если каждый пассажир будет добровольно заботиться о своей безопасности, пристегивая ремень».

Проверки: 9 тысяч нарушений

Каждый третий автобус и маршрутка не имеют права выходить на маршрут — это показали итоги июльской проверки специалистами «Укртрансбезопасности» автотранспорта, который ежедневно перевозит сотни тысяч пассажиров.

Как объясняют в ведомстве, причиной усиления регулярного контроля стали несколько несколько резонансных ДТП с автобусами, повлекших человеческие жертвы. Проверено более 27 тыс. единиц транспорта, нарушения обнаружены более чем в 9 тыс. машин.

В ведомстве отметили, что часть нарушений устранить несложно, например, просто укомплектовать транспортные средства аптечками и исправными огнетушителями, но большинство проблем связаны с плохим техническим состоянием автобусов. Самые распространенные нарушения — трещины на лобовых стеклах, неработающие фары, неисправные габаритные фонари, молчащие звуковые сигналы. Часть машин не прошли техосмотр (пассажирский транспорт проходит его раз в полгода). Массовым является превышение водителями нормы времени нахождения за рулем (положено не более 9 часов чистой езды). Штрафы за нарушения не впечатляют — от 340 до 680 грн, как и для водителей личного автотранспорта, но за системные нарушения автоперевозчиков могут лишить лицензии.

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