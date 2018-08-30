В Москве умер Иосиф Кобзон

80-летний известный певец, народный артист СССР ушел из жизни сегодня, 30-го августа.

Более месяца назад Иосиф Кобзон попал в реанимацию одной из московских больниц. По некоторым данным, спустя несколько дней он впал в кому и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В СМИ сообщают, что уроженец Часов Яра боролся с онкологическим заболеванием около 15 лет.

В последнее время поддерживал действия России в Крыму и Донбассе. За это в Украине его лишили всех званий. Решениями сессий горсоветов Славянска и Краматорска депутат Госдумы РФ перестал быть почетным гражданином этих городов, в то же время по-прежнему является почетным гражданином Горловки, Донецка, Енакиево, Макеевки…