Фронтовая Горловка: вечером снова стреляли

Боевые действия горожане слышали, в основном, вечером.

Так, по их словам, вечером неспокойно было на западе Горловки — в стороне населенных пунктов от Южного до Майорска.

В дальнейшем, стрелковое периодически применялось в районе Зайцево, а юго-западное направление «бахало», но отдаленно.

Из гранатометов, крупнокалиберного и стрелкового вооружения велся огонь также под Песками, у Павлополя и Водяного в районе Мариуполя, а на Луганщине — у Крымского и Новотошковского на Бахмутке.