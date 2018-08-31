Фронтовая Горловка: вечером снова стреляли

Пятница, 31 августа, 2018
Боевые действия горожане слышали, в основном, вечером.
Так, по их словам, вечером неспокойно было на западе Горловки — в стороне населенных пунктов от Южного до Майорска.
В дальнейшем, стрелковое периодически применялось в районе Зайцево, а юго-западное направление «бахало», но отдаленно.
Из гранатометов, крупнокалиберного и стрелкового вооружения велся огонь также под Песками, у Павлополя и Водяного в районе Мариуполя, а на Луганщине — у Крымского и Новотошковского на Бахмутке.