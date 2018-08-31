КПВВ в Новотроицком возобновил работу

Сегодня, 31-го августа, контрольный пункт въезда/выезда в Волновахском районе возобновил работу в 6 час. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

«Огонь на полях вблизи КП Березовое-1 и КП Березовое-2 совместными действиями ГСЧС, пожарных расчетов подразделений ВСУ и пограничников из состава Объединенных сил потушили полностью», – говорится в сообщении.

Напомним, КПВВ в Новотроицком был временно закрыт 29-го августа из-за пожаров, вызвавших детонацию мин в этом районе.

Стоит отметить, что второго сентября на ремонт будет закрыт другой КПВВ — в Станице Луганской. В планах украинской стороны оборудовать его новыми мощностями, укрытиями и удобствами для сотрудников и пересекающих линию разграничения граждан. Ожидается, что мероприятия, которые в итоге должны увеличить пропускную способность пункта, завершатся 7-го сентября.