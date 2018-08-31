В «ДНР» начался трехдневный траур, из-за чего в Горловке отменили празднование Дня города

Траур объявлен в связи со смертью народного артиста СССР, депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона.

«Выражая скорбь в связи со смертью 30 августа 2018 года выдающегося артиста Иосифа Давыдовича Кобзона, соболезнуя его родным и близким, постановляю объявить 31 августа, 1, 2 сентября днями траура в ДНР», — говорится в сообщении самопровозглашенной республики со ссылкой на «указ» Александра Захарченко.

Отмечается, что в его период траура отменяются развлекательные мероприятия, а телерадиокомпаниям внести соответствующие изменения в телевизионные и радиотрансляционные программы.

Напомним, что Кобзон скончался вчера в Москве на 81-м году жизни.

Как заявили нынешние власти Горловки, «в связи с этим мероприятия, запланированные на 2 сентября (День города — ред.), отменены. Первые звонки в школах пройдут без изменений».