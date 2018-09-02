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Кабмин анонсировал проект госбюджета на 2019 год с ростом минимальных зарплат и пенсий

Воскресенье, 2 сентября, 2018

Кабинет Министров Украины вовремя, то есть до 15 сентября, представит Верховной Раде проект государственного бюджета на 2019 год.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает пресс-служба ведомства.

«В прошлом году правительство впервые за всю историю независимости обеспечило конституционное представление полного бюджета в Верховную Раду до 15 сентября. Я убежден, что и в этом году правительство 15 сентября, может даже чуть раньше, передаст проект государственного бюджета в Верховную Раду», — сказал Розенко.

Он подчеркнул, что большая часть госсредств направится на усиление обороноспособности страны и повышение зарплат военнослужащих.

«Также экономическая ситуация и уровень экономического роста дают основания говорить о том, что в 2019 году продолжится повышение социальных стандартов. Я уже могу сказать точно, что с 1 января 2019 вырастет и размер минимальной заработной платы, и размер пенсий», — добавил он.

NewsOne



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