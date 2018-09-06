В Фонде соцстраха рассказали о расчете размера пособия по беременности и родам

Фонд социального страхования сообщает, что пособие по беременности и родам в Украине не может быть меньше за рассчитанную с минимальной заработной платы.

Пособие по беременности и родам не может быть меньше, чем рассчитанное с минимальной заработной платы. Об этом сообщила пресс-служба исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины.

«За счет средств Фонда социального страхования Украины пособие по беременности и родам предоставляется в размере 100% средней заработной платы за весь период нахождения в отпуске по беременности и родам», — говорится в сообщении.

Если средний доход застрахованного лица меньше минимальной зарплаты, установленной на время наступления страхового случая, то пособие рассчитывается исходя из минимальной заработной платы, отметили в Соцстрахе.

В то же время, если в течение 12 месяцев перед наступлением страхового случая стаж застрахованного лица составляет менее 6 месяцев, сумма пособия рассчитывается исходя из начисленной заработной платы (дохода), с которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, исчисленного с двукратного размера минимальной заработной платы.

Также сумма материального обеспечения в расчете на месяц не должна превышать размер максимальной величины базы начисления единого взноса, с которой уплачивались страховые взносы в Фонд.

Листок нетрудоспособности в связи с беременностью и родами выдается с 30 недели беременности и составляет 126 календарных дней. Женщинам, отнесенным к 1-3 категориям лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, листок нетрудоспособности выдается с 27 недели беременности продолжительностью 180 календарных дней. В случае преждевременных или многоплодных родов, возникновения осложнений во время родов или в послеродовом периоде дополнительно к основному выдается листок нетрудоспособности сроком 14 календарных дней.

При этом пример общего расчета пособия по беременности и родам, исходя из минимальной заработной платы, выглядит так:

(3723 грн (заработная плата застрахованного лица) * 12 месяцев) / 365 календарных дней * 126 календарных дней (продолжительность больничного) = сумма пособия по беременности и родам от ФССУ составит 15 422,40 грн.

Налоги и взносы с указанной суммы не удерживаются.