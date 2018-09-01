Захарченко стал жертвой теракта

31-го августа в центре Донецка около 17.30 прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер «ДНР» Александр Захарченко.

Как стало известно позднее, взрывное устройство находилось внутри ресторана «Сепар», куда Захарченко сотоварищи, якобы, приехали на поминки Кобзона.

По некоторым данным, в результате взрыва погиб еще один человек, имя которого не сообщается, еще девять пострадали. Среди них называется и «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев. Представители самопровозглашенной республики заявили, что его состояние стабилизировалось и жизни уже ничего не угрожает.

В «ДНР» практически сразу заявили, что Захарченко погиб в результате теракта, организованного украинской стороной, объявили план «Перехват» и уже появились сообщения, что предполагаемых исполнителей теракта удалось задержать.В тоже время в СБУ подчеркнули, что спецслужбы Украины непричастны к взрыву в Донецке.

Похороны Захарченко запланированы на 2-е сентября.