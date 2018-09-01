Фронтовая Горловка: интенсивность боев заметно спала

Однако, полной тишины, по словам горожан, так и не наступило.

Они рассказали, что днем периодически было неспокойно на западе Горловки, а вечером достаточно громко гремело северное направление.

Кроме того, в пятницу продолжались бои под Донецком, Мариуполем, в районе Бахмутки на Луганщине…

Пользователи соцсетей также сообщали о тотальных проверках в Горловке общественного и личного транспорта на дорогах после того, как в Донецке в результате взрыва погиб Александр Захарченко.