День знаний в Горловке перенесли с 1-го на 4-е сентября

Перенос начала учебного года связан с трауром в «ДНР», объявленном после смерти Александра Захарченко.

В самопровозглашенной республике в связи с гибелью ее лидера объявили трехдневный траур — с 1-го по 3-е сентября, поэтому первые уроки в школах состоятся лишь 4-го сентября.

Тем временем, на остальной территории Украины учебные заведения сами решают когда праздновать День знаний — сегодня или понедельник. Часть из них в субботу, 1-го сентября,уже провели торжественные линейки и первый урок.

Ранее в «ДНР» был объявлен трехдневный траур в связи со смерть Иосифа Кобзона, из-за чего праздничные мероприятия по случаю Дня города, запланированные на 2 сентября, были отменены, а вот первые звонки в школах должны были состояться вовремя.