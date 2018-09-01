«ДНР» будет руководить Дмитрий Трапезников

В самопровозглашенной республике назвали имя «исполняющего обязанности главы ДНР» — им стал Дмитрий Трапезников, который до настоящего времени был «заместителем председателя Совета министров ДНР».

«Штаб территориальной обороны принял решение. В связи с трагической смертью Александра Захарченко возложить исполнение обязанностей главы ДНР на Трапезникова Дмитрия Викторовича», — говорится в сообщении.

Известно, что Д.Трапезников родился 12 апреля 1981 года в Краснодаре, а спустя год его семья переехала в Донецк.

Имеет три высших образования, одно время работал менеджером ФК «Шахтер» Донецк. Кроме того, занимал руководящие посты в крупных бизнес-структурах, а также в период с 2010-го по 2012-й год работал заместителем главы райсовета Петровского района Донецка.

После событий 2014-го года занимал различные руководящие посты в «ДНР».