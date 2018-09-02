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Фронтовая Горловка: в субботу горожане о боях не сообщали

Воскресенье, 2 сентября, 2018

 И это несмотря на то, что СМИ «ДНР» и РФ пестрят сообщениями о начале наступления со стороны ВСУ.

За весь день ни одного тревожного сообщения не поступало, а наибольшей проблемой для жителей Горловки вчера являлись бесконечные проверки на дорогах. Вооруженные люди останавливают весь транспорт и проверяют документы, удостоверяющие личность, смотрят прописку. Причем не только у водителей, но и у пассажиров. Именно поэтому, в соцсетях горожане советуют друг другу при выходе из дома обязательно брать документы, иначе могут «забрать до выяснения личности».

Что касается военной обстановки, то в сводках за 1-е сентября окраины Горловки все же упоминаются — Светлодарск и Южное, зато под Донецком, судя по информации, было на удивление тихо. Неспокойно также было на Луганщине — в районе Крымского (на Бахмутке) и Троицкого (под Попасной). Кроме того стреляли под Мариуполем — от Павлополя до Широкино.



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