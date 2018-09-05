В Украине рассказали, когда школьникам ждать каникулы

Среда, 5 сентября, 2018
Об этом стало известно из рекомендаций Министерства образования.
Отмечается, что график каникул учебные заведения составляют самостоятельно, при этом их общая длительность не должна превышать 30 дней в течение учебного года (летний отдых не в счет).
Итак, в течение двух семестров (осеннего и весеннего) школьники отдыхать будут трижды и Минобразования рекомендует следующий график:
- с 29 октября по 4 ноября;
- с 22 декабря по 7 января;
- с 25 марта по 31 марта.
Отмечается, что в случае эпидемий и введении карантина в учебных заведениях, эти даты могут сдвигаться.