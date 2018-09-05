В Украине рассказали, когда школьникам ждать каникулы

Об этом стало известно из рекомендаций Министерства образования.

Отмечается, что график каникул учебные заведения составляют самостоятельно, при этом их общая длительность не должна превышать 30 дней в течение учебного года (летний отдых не в счет).

Итак, в течение двух семестров (осеннего и весеннего) школьники отдыхать будут трижды и Минобразования рекомендует следующий график:

- с 29 октября по 4 ноября;

- с 22 декабря по 7 января;

- с 25 марта по 31 марта.

Отмечается, что в случае эпидемий и введении карантина в учебных заведениях, эти даты могут сдвигаться.