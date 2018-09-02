В Донецкой области 10 школ приостановили работу из-за близости к зоне боевых действий

В «серой» зоне находится 113 учреждений образования. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць в Facebook.

«Из-за близости к зоне боевых действий приостановлена работа 10 учреждений общего среднего образования: три — в Волновахском районе, по два — в Авдеевке, Марьинском, Ясиноватском районах, а также Марьинская школа-интернат областной коммунальной собственности», — заявил Куць.

В то же время Куць отметил, что откроются четыре капитально отремонтированные опорные школы: в Угледаре, Доброполье, Константиновке и Мариуполе.

Таким образом, в области будут функционировать уже 16 реконструированных опорных учреждений (12 было открыто в течение 2017-2018 гг.). Еще 12 — в работе, из них на завершающей стадии – Краматорская гимназия, Иванопольская и Мангушская школы.

В целом на подконтрольной украинской власти части Донецкой обл. откроется 522 учреждения общего среднего образования, где будут учиться 160 тысяч учащихся, в том числе 8 800 — временно перемещенных с неподконтрольной территории. В первый класс придет 17,8 тысяч детей, 17 600 из них будет обучаться на украинском языке.

Вдоль линии разграничения, в так называемой серой зоне, находится 113 учреждений образования: 53 детсада, 54 школы, 6 училищ и школа-интернат. В них обучается 15 тыс. 303 ребенка.

112