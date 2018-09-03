Чем дышит Горловка?

Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ в среднем по городу в июне превышали предельно допустимую концентрацию (ПДК) по формальдегиду в 1,6 раза. Максимальные концентрации превышали максимально-разовые ПДК в целом по городу по диоксиду азота в 1,4 раза и фенолу в 2,4 раза.



Сравнивая полученные данные с июлем минувшего года, следует отметить уменьшение содержания в атмосферном воздухе пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, фенола и аммиака, а также увеличение концентрации формальдегида.

Сравнение же июля и июня нынешнего года показываетуменьшение содержания в атмосферном воздухе пыли, диоксида серы, фенола и формальдегида. На уровне июня осталось содержание оксида углерода, диоксида азота,сероводорода и аммиака.

Специалисты утверждают, что экстремально высокого и высокого загрязнения не наблюдалось.