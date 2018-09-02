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В Горловке «мертвая» шахтная вода может попасть в систему водоснабжения — Аваков

Воскресенье, 2 сентября, 2018

В случае ее выхода на поверхность уровни загрязнения водного бассейна на огромной территории будут катастрофическими.

По имеющимся данным, в районе Горловки уровень шахтных вод поднялся с 1,5 км в 2014-м году до 400 метров на сегодняшний день. 

Шахтная вода — «грязная», недопустимо высокое содержание солей и примесей тяжелых металлов делает ее непригодной для человека и экосистемы в целом. Такая вода убивает все живое и ни при каких условиях не может быть использована ни в качестве питьевой, ни даже технической.

Об этом рассказал Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины. По его мнению, в случае ее выхода на поверхность уровни загрязнения водного бассейна на огромной территории будут катастрофическими.

«Повышение уровня «мертвой» воды и подтопление вызваны прекращением работы насосов, откачивавших шахтную воду даже на закрытых шахтах. Теперь эти насосы массово отключаются, а оборудование и электропроводка на шахтах разворовываются», — заявил он.

«По результатам экологического мониторинга восточных территорий, проведенного в 2017-м году в рамках совместного проекта Координатора проектов ОБСЕ и Минприроды, ситуация с загрязнением поверхностных и подземных вод в регионе достигла критического уровня», — подчеркнул Арсен Аваков.

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