Фронтовая Горловка: на окраинах снова неспокойно

В окрестностях города продолжают греметь бои.

В воскресенье, в первой половине дня, из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов стреляли в стороне Южного, а после обеда — около 15 час., стрелковое применялось у Гольмовского.

Спустя час горожане начали сообщать о пожарах на западе города — в направлении Широкой Балки и Новгородского. После 18 час., по их словам, снова начали стрелять — сначала на западе, а чуть позже и на севере/северо-востоке. Позднее, наиболее неспокойно было в районе Гольмовского, но интенсивных боевых действий, к счастью, не было. Уже сегодня, 3-го сентября, они фиксировались на севере.

Вчера также стреляли у Авдеевки и Марьинки под Донецком, на участке от Павлополя до Широкино — под Мариуполем, а на Луганщине — в районе Крымского.