Захарченко похоронили на «Донецком море»

На этом же кладбище в Ленинском районе находятся могилы «Моторолы» и «Гиви».

Вчера, 2 сентября, в Донецке состоялось траурное шествие — попрощаться с бывшим лидером «ДНР» собрались десятки тысяч человек. После церемонии прощания в театра оперы и балета шествие прошло по улице Артема — до здания администрации, где работал покойный.

Затем машина с гробом направилась на кладбище «Донецкое море», где Захарченко был захоронен рядом с могилами Арсена Павлова («Моторола») и Михаила Толстых («Гиви»).

Напомним, Александр Захарченко Был смертельно ранен 31-го августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. Вместе с ним погиб один телохранитель, еще 12 человек пострадали, в том числе «заместитель председатель Совета министров ДНР» Александр Тимофеев, который, к слову, несмотря на полученные ранения, побывал на церемонии прощания.