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«Динамо» сенсационно уступает дома «Карпатам» и отпускает «Шахтер»

Понедельник, 3 сентября, 2018

В Премьер-лиге состоялись матчи 7-го  тура.

Главной сенсацией стала неудача «Динамо» в родных стенах — киевляне вчера были биты «Карпатами» — 0:2. Возможно, на блеклую игру подопечных Хацкевича повлиял вылет из Лиги чемпионов, но в итоге отсутствие мотивации хозяев поля позволило нападающему львовян Шведу еще до перерыва оформить «дубль». Во втором тайме «Динамо» попыталось спасти ситуацию, но даже играя в большинстве (на 55-й минуте был удален Мегремич), отыграть хотя бы один мяч не удалось.

«Шахтер», тем временем, без особых проблем обыграл «Мариуполь» — 2:0 и упрочил свое лидерство, учитывая ничью «Львова» и «Александрии» — 2:2. У горняков забил Жуниор Мораес, на его счету уже семь забитых мячей, еще один мяч Дава срезал в свои ворота.

Горняки, имея в своем активе 18 очков, занимают первую строчку турнирной таблицы, у «Александрии» — 16, у «Динамо» — 13 очков, но киевляне сыграли на одну игру меньше конкурентов.

На четвертое место вышла «Заря», разгромившая «Арсенал-Киев» — 5:0 (Караваев, Хомченовский (2), Рафаэль, Леднев).

Остальные результаты тура: «Ворскла» — «Черноморец» — 2:1, «Десна» — «Олимпик» — 0:1.

Следующий тур команды сыграют лишь через две недели. Причина такого перерыва в чемпионате — участие сборной Украины в Лиге наций, где 6-го сентября дружина Андрея Шевченко сыграет в Чехии, а 9-го — дома примет Словакию.



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