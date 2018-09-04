Фронтовая Горловка: в Зайцево сгорели пять домов

В понедельник горожане сообщали о боевых действиях во второй половине дня.

Так, неспокойно было на северо-западе/севере. Около 16 час. пользователи соцсетей сообщили об обстреле Зайцево, в результате которого загорелась трава и вскоре огонь перекинулся на дома. По некоторым данным сгорели пять частных домов и две хозпостройки на ул.Есенина. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

В дальнейшем, в этом районе применялось стрелковое и гранатометы, фиксировались полеты беспилотников.

С наступлением сумерек продолжали неинтенсивно стрелять на западном и северном направлениях…

Кроме того, 3-го сентября продолжались боевые действия под Донецком и Мариуполем, а также у Крымского на Луганщине.