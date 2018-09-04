В «ДНР» «Свидетелей Иеговы» назвали экстремистами

Об этом говорится в сообщении «Верховного суда ДНР».

«Информационные материалы признаны информацией, распространение которой на территории ДНР запрещено. Решение вступило в законную силу», — подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что экстремистскими признаны следующие печатные материалы: книги «Чему на самом деле учит Библия?», «Приближайся к Иегове», брошюра «Добрая весть от Бога», журнал «Сторожевая башня возвещает царство Иеговы», а также официальный сайт Свидетелей Иеговы.