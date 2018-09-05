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Большой договор о дружбе с РФ не разрывается, а прекращает свое действие

Среда, 5 сентября, 2018

По словам Петра Порошенко, принятие соответствующего решения является исключительно компетенцией президента Украины.

Глава государства заявил, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией не разрывается, а прекращает свое действие в связи с его непродлением.

Об этом Порошенко сообщил во время встречи с лидерами фракций Верховной Рады в Администрации президента.

«Подчеркиваю, что он (договор. – Ред.) не разрывается, поскольку это сложная и долгая процедура, а он прекращает свое действие в связи с непродлением», – сказал Порошенко.

По его словам, принятие соответствующего решения является исключительно компетенцией президента Украины.

«Я планирую в ближайшее время по этому поводу после внесения предложений министерством иностранных дел провести заседание СНБО и в срок до 30 сентября направить за своей подписью сообщение РФ о непродолжении действия указанного соглашения», – отметил президент.

Порошенко добавил, что это решение не требует голосования в парламенте.

«Но, безусловно, я хотел бы провести по этому поводу консультации для того, чтобы учесть позицию, мнение парламента и СНБО», – отметил президент.

Как заявлял на днях министр иностранных дел Павел Климкин, Киев уже подготовил документы по Договору с Россией, однако он не уточнял, о каких именно действиях идет речь.

Напомним, 28 августа президент Петр Порошенко, говоря о денонсации Большого соглашения, заявил о готовности прекратить действие Договора с Россией. По его словам, этот документ по вине Москвы уже давно стал анахронизмом.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. «Большой договор»), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет. То есть в этом году заканчивается срок действия договора.

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