Парубий очертил основные задачи для Верховной Рады на осень 2018 года

Спикер парламента с трибуны в Верховной Раде обозначил основные задачи парламента на время девятой сессии. Андрей Парубий подчеркнул, что самое важное — это системная работа украинского законодательного органа.

Основные задачи парламента на осень 2018 года по версии главы ВР:

Нацбезопасность и поддержка Вооруженных сил Украины

Парламент должен продолжить реформу оборонной сферы. Закон о нацбезопасности приняли — а теперь нужно принять и «производные» от него.

Евроатлантическое направление — в Конституции

«Я поддерживаю предложение, чтобы мы закрепили евроатлантическое направление в Конституции… Я убежден, что это действие важно по содержанию. Потому что я помню, как в 2010-м году в этом зале за несколько минут выбросили из закона об основах внутренней и внешней политики любое упоминание о НАТО. Мы не можем допустить, чтобы наше евроатлантическое направление было ревизированно кем бы то ни было», — заявил Андрей Парубий.

Бюджет-2019 вовремя

Спикер парламента выступил за то, чтобы «сохранить традицию, которую ввели в прошлом году» — речь идет о принятии бюджета не «под елку».

Открытые списки на выборах в 2019 году

«Следующий блок — избирательный. Мы входим в избирательный год, и перед нами обязательство провести реформу избирательного законодательства. Я убежден, что не позже октября Верховная Рада должна начать рассмотрение Избирательного кодекса. Он систематизирует ряд законов — и закон о выборах в Верховную Раду Украины, и закон о местных выборах, и закон о Центральной избирательной комиссии», — отметил Парубий.

Обновление состава ЦИК

«Решение 9 августа Центральной избирательной комиссии о прекращении выборов в территориальных общинах стало очень тревожным сигналом для всех нас. И это стало еще одним сигналом, что мы не можем оттягивать с этим вопросом. Я уверен, что в ближайший период мы сможем найти точки соприкосновения и, пройдя все процедуры, обновить состав Центризбиркома», — сказал Андрей Парубий.

Евроинтеграционные законы

«У нас более 50 законов, из них 21 уже готов к рассмотрению. И очень символично, что мы первую неделю девятой сессии начинаем с законов, которые есть в стратегическом плане по евроинтеграции», — сообщил спикер парламента.

Экономика

«Помните наш совместный блок законопроектов по экономике топ-35, часть которого мы прошли на предыдущей сессии. Мы должны определить прерогативы и с помощью комитетов и правительства совместно продолжать работу над этим планом», — отметил председатель Верховной Рады.

Закон о языке

«Во время этой сессии важно рассмотреть законопроекты о государственном языке. Перед нами долг — в демократической атмосфере, атмосфере дискуссии принять закон о языке. Это фундаментальные вопросы для жизни нации, для государства», — выразил убеждение Андрей Парубий.

Реформа парламента

«Законопроекты о количестве комитетов, о распределении комитетов по методу д’Ондта. Напомню, мы не доработали вопрос по ВСК. Также я буду рекомендовать, чтобы мы упорядочили механизм и процедуру регистрации законопроектов, чтобы был остановлен законодательный спам, который, к сожалению, существует в Верховной Раде Украины», — сказал спикер ВР.

Депутатская неприкосновенность

По словам Парубия, Конституционный суд утвердил заключение; комитет выразил свою позицию; два законопроекта направлены в парламент. Время определиться депутатам.

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