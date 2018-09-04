В ДонОГА отрицают, что причиной пожаров в Зайцево стали обстрелы

В Донецкой облгосадминистрации опровергают информацию об обстреле Зайцево, который стал причиной возгорания в поселке.

Как отмечают в ДонОГА, на неподконтрольной властям территории действительно произошли возгорания, но «причина их возникновения — это стихийные пожары на полях, а не результат обстрела украинскими военными».

В ведомстве также заявили, что из-за отсутствия принятия своевременных мер по тушению пожаров огонь перекинулся на жилые дома.

Ранее подконтрольные «ДНР» ресурсы распространили видео пожара на северных окраинах Горловки. В сопроводительном сообщении утверждалось, что возгорания образовались после обстрела из АКС и крупнокалиберных пулеметов. Как сообщала «Кочегарка», на ул.Есенина сгорели пять частных домов и две хозпостройки.

По материалам - Новости Донбасса