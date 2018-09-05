Фронтовая Горловка: вечером снова стреляли

Горожане продолжают ежедневно слышать боевые действия.

Во вторник, 4-го сентября, они сообщили о них уже вечером, что означает — днем обстановка была спокойной. По их словам, около 20 час. достаточно интенсивно стреляли из крупнокалиберных пулеметов на северо-западе. Спустя час здесь же кроме перестрелок были слышны также «бахи», а на юго-западе в это же время «работала» зенитная установка.

Больше тревожных сообщений не поступало.

Кроме того, местные жители продолжают рассказывать о продолжающихся последние несколько дней проверках транспорта в Горловке, а также о пожарах. По словам очевидцев, возгорания фиксировались в районе Аксеновки, Курганки и они утверждают, что это поджоги.

Также во вторник в сводках упоминались окрестности Донецка (Красногоровка, Марьинка, Пески), Мариуполя (Водяное, Лебединский, Широкино), а на Луганщине — в районах населенных пунктов Крымское, Счастье и Трехизбенка.