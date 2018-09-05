Суд определил судьбу Савченко на ближайшие два месяца

Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей нардепу Надежде Савченко.

Соответствующее решение судья объявил 4-го сентября — Савченко будет находиться под стражей до 30-го октября без возможности внесения залога.

Прокуроры настаивали: в случае освобождения нардепа она «может продолжить преступную деятельность, общаться с соучастниками, влиять на доказательства или бежать за границу». Адвокаты этот тезис опровергали. Сама подозреваемая во время заседания назвала недостоверными показания свидетелей и необъективными результаты полиграфа.

Савченко пришли поддержать 33 сторонника, готовые взять ее на поруки.

Газета.ua