Китайские компании за два года натендерили в Украине более 10 миллиардов

С момента запуска «Прозорро» в середине 2016 года в системе были обнародованы данные о господрядах с компаниями из Китая на общую сумму 10,02 млрд. гривен, что составляет полпроцента от всех публичных закупок за два года.

Об этом пишут «Наши деньги».

Еще минимум 2,68 млрд гривен китайские строители получили вне системы «Прозорро».

Лидером по сотрудничеству с китайцами стало «Укргазвыдобування» – 7,55 млрд. гривен. Газовики больше всего заказывали услуги бурения — компании «Xinjiang Beiken Energy Engineering Co., Ltd» заказали на 5,32 млрд. гривен «Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp., Ltd» — на 0,78 млрд. гривен.

Еще 0,91 млрд. гривен получила фирма «DP-master manufacturing co., Ltd.» за бурильные трубы. Остальные 0,27 млрд. гривен за различное оборудование получили четыре компании: «Yantai jereh petroleum equipment & technologies co ltd», «Wuhan Longway Petroleum Technology Co., Ltd», «Daqing United Technologies Petroleum Equipment Co., ltd», «Dezhou United Petroleum Technology Corp».

На втором месте Администрация морского порта «Южный», которая за два года заказала китайской фирме «China Harbour Engineering company Ltd.» услуги по углублению портов на 1,93 млрд. гривен.

На третьем месте — Государственная фискальная служба, которая недавно заказала «Nuctech company limited» рентгеновские комплексы для сканирования грузовиков на таможнях на 0,47 млрд. гривен.

Остальные 60 млн. гривен приходятся на мелкие подряды китайцев в ГП «Антонов», заводов «Электротяжмаш», «Заря» — «Машпроект», «Завод химических реактивов» Института монокристаллов, «Генератор», «Импульс» и Радиоастрономического института Национальной академии наук Украины.

В общем, за два года в «Прозорро» обнародованы данные о тендерных сделках на 1,70 трлн. гривен. Таким образом, подряды с китайцами сейчас составляют 0,5% от общей суммы публичных закупок.

Европейская правда